Müller tem casa roubada durante jogo da Liga dos Campeões

Durante a busca em curso pelos autores, as investigações iniciais na cena do crime foram assumidas pelo serviço criminal permanente da Inspetoria de Polícia Criminal de Rosenheim, que agora é continuada pela Delegacia de Polícia Criminal de Miesbach devido à responsabilidade. Os estranhos roubaram dinheiro, joias e objetos de valor na faixa de seis dígitos".

"Ontem à noite [13], por volta das 22h (horário local), a polícia recebeu a notificação de um assalto a uma casa unifamiliar no município de Otterfing através de uma central de alarmes, pelo que várias patrulhas deslocaram-se ao imóvel para o verificar. Enquanto apenas alguns minutos depois a primeira patrulha da delegacia de polícia de Holzkirchen chegou ao prédio residencial, pelo menos dois criminosos desconhecidos fugiram pelo jardim para um campo adjacente e escaparam no escuro.

De acordo com o jornal alemão "Bild", estima-se que o prejuízo do jogador com a ação dos criminosos seja de 500 mil euros (R$ 2,5 milhões na cotação atual). A polícia local confirmou que dinheiro, joias e outros objetos de valor foram roubados.

