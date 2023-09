MP pede que torcidas do Flamengo e Botafogo não entrem nos estádios

O Ministério Público pediu ao Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos o impedimento de acesso aos estádios de duas torcidas organizadas do Flamengo e uma torcida organizada do Botafogo.

O motivo é a briga protagonizada por elas em dois pontos da capital no último domingo antes do clássico disputado pelos dois times. As torcidas Raça Rubro-Negra, Jovem do Flamengo e Fúria Jovem do Botafogo, de acordo com o MP, descumpriram um termo de ajustamento de conduta que permitiu a volta delas aos estádios.

De acordo com o termo, se as torcidas organizadas se envolvessem em confusão ou atrapalhassem de alguma forma a ordem pública serão aplicadas medidas educativas de advertência ou suspensão de comparecimento aos estádios.

O MP também requer que um novo prazo de 5 anos de afastamento dos estádios passe a contar a partir do dia 2, considerando a data do descumprimento do TAC.

No ano passado, também antes de um duelo entre Botafogo e Flamengo, no estádio do Engenhão na zona norte do Rio, vários incidentes violentos foram registrados. Ao menos três pessoas ficaram feridas e o torcedor do Botafogo, Diego da Silva dos Santos, de 28 anos, morreu após ser golpeado com um espeto de churrasco. A polícia deteve 12 suspeitos de participar das brigas generalizadas.

No começo desta semana, o MP já havia pedido o afastamento da torcida Força Flu dos estádios de todo o Brasil por 5 anos, porque integrantes da organizada teriam apedrejado um ônibus que conduzia jogadores e comissão técnica do Botafogo no dia 29 de agosto.

A justiça ainda não analisou os pedidos.

Com informações da Agência Brasil