Mozart tenta balancear Cruzeiro, com melhor ataque, mas pior defesa da Série B

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um time desbalanceado, que é frágil no setor defensivo, mas mostra forte poder ofensivo: esse tem sido o Cruzeiro neste início de Série B do Campeonato Brasileiro, em que perdeu pontos importantes justamente por seu desequilíbrio.

Atualmente, o Cruzeiro, que visita o Brasil de Pelotas às 19h deste sábado (3), no estádio Bento Freitas, tem a pior defesa da Série B, com 16 gols sofridos. Em contrapartida, o time celeste também detém o melhor ataque da competição, com 13 gols até aqui.

O problema é missão para o técnico Mozart resolver o quanto antes, tendo em vista a necessidade de o time celeste alcançar melhores resultados para deixar a parte de baixo da tabela, na qual é o 14º colocado, com oito pontos, e, a partir disso, projetar uma briga pelo G-4.

"É uma característica das minhas equipes tomar poucos gols, e, infelizmente, não conseguimos encontrar esse equilíbrio ainda. E cabe a mim encontrar esse equilíbrio", disse o treinador após o recente 3 a 3 com o Guarani, em que o Cruzeiro chegou a abrir vantagem duas vezes, mas, ainda assim, cedeu o empate.

No jogo anterior a esse, o Cruzeiro também teve problemas quando estava à frente no placar: começou vencendo o CSA, mas levou a virada e perdeu por 2 a 1. Já na ocasião mais recente, quando vencia por 3 a 2, passou a jogar de forma reativa cedo demais e foi penalizado com o empate.

"Não é uma ordem minha [ser defensivo com o placar em vantagem], mas, infelizmente, isso está acontecendo. Não estamos conseguindo manter a bola no ataque quando estamos ganhando. Sinceramente, eu não tenho resposta [para explicar isso]. Temos que ter um equilíbrio emocional um pouco maior, para ter essa calma, ter o controle, ter a tranquilidade de manter a bola no campo do adversário e tentar terminar as jogadas, não ter contra-ataque", disse Mozart.

"Pode ter certeza que estamos dia a dia buscando esse equilíbrio, buscando quando estivermos na frente, manter essa bola no ataque, continuar construindo de trás, que é a característica do nosso time, das minhas equipes. Com trabalho que vamos conseguir esse equilíbrio", projetou.

Estádio: Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (3)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Transmissão: SporTV e Premiere