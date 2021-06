Mozart pede até três jogos para conhecer elenco e definir sistema de jogo do Cruzeiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mozart ainda não completou uma semana de Cruzeiro, mas tenta acelerar o trabalho para conhecer os jogadores e, assim, encontrar um sistema de jogo ideal, já que o time celeste está pressionado na vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a estreia pela equipe, no empate em 1 a 1 com o Goiás no sábado (12), ele teve só uma sessão de treino. Agora, para o confronto com a Ponte Preta às 21h30 desta quarta-feira (16), foram mais três dias de preparação. O diagnóstico sobre o time, no entanto, só virá em até três jogos.

"Com uma sessão de treino, é muito difícil [os atletas assimilarem a ideia de trabalho]. É importante conhecer as características dos jogadores para, aí sim, definir um sistema. Acredito que, aos poucos, treino a treino, aproveitando os jogos, dá para definir esse sistema e usar da melhor forma a característica de cada atleta. A responsabilidade de rapidamente achar o melhor sistema, obviamente, é minha, mas, com uma sessão de treinos, é muito difícil", disse.

"Acredito que, em dois, três jogos, dará para nós definirmos um sistema de jogo que se adapte da melhor maneira possível às características dos meus jogadores", afirmou Mozart, que, apesar do pouco tempo de Cruzeiro, já viu mudanças no lado anímico do elenco celeste.

"A maneira que eu fui recebido foi fantástica, não só pelos jogadores, mas por todo o clube. Pode ter certeza que estamos mobilizados para, jogo a jogo, nós conquistarmos. Esse clube, pela grandeza que ele tem, pelas pessoas que trabalham nele, não merece estar na Série B. Vamos jogo a jogo, com esse espírito, com bastante humildade, sabendo da nossa capacidade, tentar ganhar os jogos, que, lá em novembro, seremos premiados", completou.

Outra novidade já vista com o novo treinador foi o voto de confiança dado a Marcinho, antes escanteado por Felipe Conceição. O meia fez o gol que evitou a derrota para o Goiás e poderá ser titular contra a Ponte. Mozart ainda tenta recuperar Giovanni, que voltou de empréstimo do Avaí a pedido do treinador, e Ariel Cabral, afastado do time desde outubro de 2020 e agora relacionado para a Série B.

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (16)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere