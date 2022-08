Mourinho afasta 'má impressão' e renasce junto com a Roma

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O casamento entre José Mourinho e Roma tem sido um sucesso desde a chegada do treinador ao clube, em julho de 2021. Ao longo da sua primeira temporada na capital italiana, o 'Special One' tirou a equipe de uma longa sequência de anos sem títulos e, além disso, afastou a má impressão deixada pelos seus trabalhos recentes.

Os nomes do treinador e do clube estão eternizados na Conference League já que, sob o comando do português, a Roma puxou a fila dos clubes campeões da competição que estreou na última temporada.

Mais do que propriamente o título, os bons números de Mourinho à frente do clube italiano voltam a chamar os holofotes para ambos. Dos 55 jogos da Roma sob o comando do português, a equipe venceu 29, empatou 12 e perdeu 14. Além da taça na Conference League, o time terminou o último Campeonato Italiano na sexta colocação.

A identificação com os torcedores também tem sido grande na Itália. Durante a conquista da Conference, Mourinho foi visto chorando na classificação contra o Leicester, na semifinal, e após o título, diante do Feyernoord.

"Eu derramei uma lágrima, porque minha emoção era para todos aqueles que amam esse clube. Esse é um clube gigante sem uma devida sala de troféus em comparação ao seu tamanho e dimensão. Isso não foi um troféu, é apenas uma final. Mas significa muito para eles. Eu moro e trabalho nesta cidade por cerca de 11 meses, eu sei o que isso significa para eles. E minha emoção foi para eles", disse o treinador após passar pelo Leicester.

"Passam muitas coisas pela minha cabeça ao mesmo tempo. Estou na Roma há 11 meses, mas percebi, no momento em que cheguei, que eles estavam esperando por isso. Fizemos história. Eu vou ficar, com certeza. Mesmo se surgirem alguns rumores, eu quero permanecer na Roma", garantiu Mourinho após o título contra o Feyernoord.

MOURINHO ATRAI REFORÇOS PARA A ROMA

Além de ser importante na beirada do campo, Mourinho tem sido fundamental fora dele. Nesta janela, a Roma anunciou, entre outros nomes, as contratações de Paulo Dybala (Juventus), Georginio Wijnaldum (PSG) e Nemanja Matic (Manchester United).

Em suas respectivas coletivas, os três jogadores ressaltaram como o desejo de trabalhar com o técnico português fez as negociações andarem e se concretizarem.

"Estou chegando a uma equipe que está em crescimento e que continua estabelecendo bases cada vez mais sólidas para o futuro. Além disso, tem um treinador da qualidade de José Mourinho e é sempre um privilégio trabalhar com ele. Sempre o admirei como adversário", disse Dybala.

"Falamos quando as negociações se encontravam já numa fase avançada. Por isso, ele não teve de me convencer ou insistir para que eu viesse. Mas agradeceu-me por eu ter mostrado interesse em vir para este clube. O currículo de Mourinho fala por si. Qualquer jogador gostaria de trabalhar com ele, incluindo eu. Portanto, sim, quando falou comigo, fez-me querer ainda mais vir aqui", falou Wijnaldum.

"Já trabalhei com ele, temos uma boa ligação e ele é uma das razões pelas quais vim para cá", confessou Matic.

EXPECTATIVAS DE MELHORA

O fim da seca de títulos não encerrou às ambições da Roma. Agora, a equipe busca entrar na briga para se juntar à Inter de Milão e ao Milan, que têm feito frente à Juventus nas últimas temporadas.

Com Mourinho, o clube busca voltar a ficar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Italiano, algo que não acontece desde a temporada 2017/18, quando a Roma ocupou o terceiro lugar. No ciclo seguinte, os Giallorossi chegaram a disputar a Champions, mas caíram nas oitavas de final, para o Porto.

No cenário continental, a Roma disputará a Liga Europa nessa temporada e já tem vaga garantida na fase de grupos, mas ainda aguarda a definição das etapas preliminares para que haja o sorteio e conheça seus adversários.

Enquanto isso, o time ficará 100% focado no Campeonato Italiano. A estreia está marcada para este domingo (14), contra a Salernitana, fora de casa, às 15h45 (de Brasília).