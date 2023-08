Mosquito diz perdoar humorista que fez piada com pai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Mosquito, atacante do Corinthians, voltou a falar, nesta quarta-feira (23), sobre o fato de seu pai morto ser assunto de piada do humorista Eros Prado.

Mosquito afirmou que já conversou com o humorista e o perdoa pela piada. O atacante falou sobre o assunto em vídeo publicado nas suas redes sociais. Confira o que ele disse:

"Não aceito esse tipo de brincadeira, esse tipo de comentário, por isso a minha indignação ontem. Mas eu já conversei com o Eros, eu perdoo ele. Já está perdoado, já está resolvido. Espero que ele possa aprender com isso também. Que Deus possa abençoar ele e sua família, e por favor que as pessoas parem de ficar atacando ele. Porque não é com mais ódio que vamos resolver alguma coisa. Só quem perde um pai, uma pessoa tão importante assim, sabe a dor que é, convivo com essa dor há mais de dois anos. Não é mimimi, não é para aparecer, até porque sou uma pessoa bem reservada. Não gosto de me envolver em polêmica, nem nada. Por isso a minha indignação ontem. Mas já está resolvido, espero que a gente possa colocar um ponto final nisso Gustavo Mosquito

PIADA COM PAI DE MOSQUITO

Eros Prado estava participando da transmissão da partida entre Corinthians e Estudiantes no canal do SBT no YouTube.

Nos acréscimos do jogo, minutos após Gustavo Mosquito isolar uma oportunidade clara de gol, Eros disse que o atacante "chutou a bola para o pai dele" —Gerson Dutra Silva, pai do jogador, morreu em decorrência da Covid-19, em 2021.

A declaração de Eros chegou até o atacante, que disse não aceitar este tipo de comentário.

"Isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser sobre o jogador. Isso eu não aceito. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito e nada justifica o meu erro, mas falar que eu chutei a bola para o meu pai, brincar depois da perda do meu pai que eu sinto até hoje, eu não aceito", afirmou Mosquito, na zona mista da Neo Química Arena.

Nesta quarta-feira, Eros Prado publicou um vídeo pedindo desculpas ao jogador e à sua família e disse que também já perdeu seu pai.

"Eu errei demais no comentário. Assim que eu fiz o comentário, eu senti na hora. Não é o tipo de pessoa que eu sou, doeu em mim. [...] Através de um amigo em comum, eu consegui falar com o Gustavo, eu falei: 'me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu nem quero dar justificativa, só quero pedir o seu perdão. Errei e errei feio'. Ele falou o quanto tinha ficado chateado comigo, mas ele, como Cristão, me perdoava, para eu ficar de coração tranquilo", afirmou Eros, em seu Instagram.

O SBT se manifestou por meio de um comunicado e anunciou que Eros Prado não faz mais parte do time de comentaristas das transmissões esportivas da emissora.