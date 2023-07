Morre Palhinha, ídolo de Cruzeiro e Galo e campeão em 77 com o Corinthians

Anos mais tarde, Palhinha voltou ao futebol mineiro e passou a defender o Atlético-MG, onde também se tornou ídolo. Ele fez parte do elenco que foi campeão mineiro em 1980 e chegou à final do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Palhinha surgiu para o futebol atuando pelo Cruzeiro e se tornou um ídolo do clube. Como jogador, ele atuou pela equipe entre 1969 e 1976, sendo campeão e artilheiro da Libertadores no seu último ano pela Raposa.

"O Galo lamenta o falecimento de Palhinha, ex-jogador e ídolo do Clube, que nos deixou hoje pela manhã, aos 73 anos. Palhinha foi um dos grandes atletas do futebol brasileiro. No Galo, foi um dos craques daquele histórico time do início da década de 80, conquistando o Campeonato Mineiro em 1980 e 1981, além de ter chegado à final do Brasileiro de 80. Nossa solidariedade aos familiares e fãs", disse o Atlético-MG.

