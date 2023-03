Morre o jornalista esportivo Marcio Guedes, ex-Globo e ESPN, aos 75 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na noite desta sexta-feira (3), aos 75 anos, o jornalista, apresentador e comentarista esportivo Marcio Guedes. Ele tratava de um câncer e estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

Em 54 anos de carreira, Guedes passou pelas redações de Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Jornal da Tarde/Estado de São Paulo. Foi colunista e comentarista no jornal O Dia e nas emissoras Band, Manchete, Globo, Record, ESPN e TV Brasil, onde trabalhava desde 2001.

Mais conhecido pela carreira na televisão, Marcio Guedes também havia se destacado na mídia impressa. Foi por duas vezes o vencedor do Prêmio Esso de Jornalismo: primeiro com a série "Futebol em três tempos", no Correio da Manhã (1971), e depois com a reportagem "Assim se fez o craque: Zico", no Jornal da Tarde e Estado de São Paulo (1976).

Pelas redes sociais, diversos colegas e fãs prestaram homenagens ao jornalista. Uma delas foi publicada no perfil oficial do Botafogo, clube do qual Guedes era torcedor declarado.

"O comentarista, que marcou época na imprensa esportiva, carregava a paixão pelo Botafogo, seu time de coração. O Clube deseja força aos familiares e amigos. Descanse em paz", publicou o alvinegro carioca. O velório deverá ser realizado no salão nobre do clube, de maneira reservada a amigos e familiares.

"O jornalismo esportivo amanheceu mais pobre", escreveu o apresentador Galvão Bueno. Os dois trabalharam juntos na cobertura da Copa do Mundo de 1982, na Espanha, pela TV Globo.

"Bom parceiro e amigo. Botafoguense de corpo e alma, Marcio era gentil, culto e muito inteligente! Que Deus o receba bem!", acrescentou o narrador.