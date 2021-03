Morre Ian St John, lenda do futebol inglês, aos 82 anos

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira (2), aos 82 anos, Ian St John, lenda do futebol inglês e ídolo do Liverpool e do Motherwell. Em um comunicado, a família informou que ele sofria de uma doença há muito tempo, mas não precisou a causa da morte.

St John entrou para o panteão do Liverpool em 1961, após defender o Motherwell. A contratação dele chegou a bater recordes à época, 37.500 libras (R$ 294 mil na cotação atual). Nos reds ele disputou 425 partidas e marcou 118 gols, durante dez anos, segundo a BBC de Londres.

O ídolo inglês ganhou dois títulos de primeira divisão e marcou o gol decisivo quando o Liverpool levantou sua primeira Copa da Inglaterra, em 1965.

Após se aposentar dos gramados, St John também se aventurou na carreira de comentarista esportivo em uma emissora de televisão, nos anos 90.

Nas redes sociais, os clubes lamentaram a morte da lenda.

"Estamos profundamente tristes com o falecimento de uma verdadeira lenda de Anfield, Ian St John. Os pensamentos de todos no Liverpool estão com a família e amigos de Ian neste momento triste e difícil. Descanse em paz, Ian St John 1938-2021", escreveu o Liverpool.

"Estamos profundamente tristes com o falecimento de Ian St John. Os pensamentos de todos estão com sua família neste momento difícil", publicou o Motherwell.