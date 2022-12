Modric nega aposentadoria da seleção croata após terceiro lugar

DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Após a Croácia conquistar o terceiro lugar da Copa do Mundo do Qatar, Luka Modric negou que a partida contra Marrocos foi a última de sua carreira com a seleção croata.

Aos 37 anos, Modric pode ter feito sua despedida das Copas do Mundo neste sábado. O meio-campista tem 162 partidas e 23 gols pela seleção.

Por ser um jogador veterano, houve especulações sobre esta ser sua última partida com a Croácia. Ele, porém, negou os rumores em entrevista pós-jogo ao "Gol Mundial", da Espanha.

"Sim, pode ser minha última partida em Copa do Mundo, mas não posso dizer nada. Claro que estou muito contente por toda a minha trajetória com a Croácia. (...) No futuro, a gente vê o que acontece. Quero, pelo menos, seguir até a Liga das Nações, e depois veremos", afirmou.

Na zona mista, ao UOL Esporte, Modric confirmou que seguirá defendendo a seleção croata: "Se puder dar qualidade extra ao time , vou continuar jogando. Jogar na seleção é o maior orgulho para mim, mais do que qualquer clube".

O meio-campista ainda parabenizou a Croácia pela campanha no Mundial do Qatar: "Temos que estar orgulhosos, mas acredito que eventualmente vamos ganhar um troféu importante".

A Croácia está classificada para o final four da Liga das Nações, junto com Espanha, Holanda e Itália. As partidas vão acontecer em junho de 2023.