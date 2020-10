Modificado, São Paulo recebe Atlético-GO por fôlego a Diniz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brenner pode assumir a condição de titular do São Paulo diante do Atlético-GO, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante é uma das alternativas para substituir Luciano, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate com o Coritiba, no último domingo (4).

Essa não deve ser a única modificação do São Paulo para a partida desta quarta. O zagueiro Léo e os meio-campistas Tchê Tchê e Gabriel Sara também estão com seus lugares ameaçados.

A partida é de grande importância para garantir fôlego ao técnico Fernando Diniz, bastante criticado entre torcedores. Apesar da eliminação na Copa Libertadores e da fraca campanha recente no Brasieirão, ele vem sendo mantido no cargo.

O empate com o Coritiba minou ainda mais o trabalho de Fernando Diniz. O resultado ruim contra um integrante da zona de rebaixamento, as ações durante o duelo e a entrevista depois do jogo foram fundamentais para ampliar a pressão sobre o treinador no Morumbi.

Não fossem o respaldo do executivo de futebol, Raí, e a instabilidade política provocada pela proximidade da eleição presidencial no clube (a ser realizada em dezembro), a troca no comando até já poderia ter acontecido. Não à toa, a diretoria até avalia nomes no mercado da bola: Rogério Ceni, Paulo Autuori, Vagner Mancini e Diego Aguirre estão entre as primeiras opções cotadas.

O primeiro ponto negativo foi o placar do jogo ocorrido no Couto Pereira. O Tricolor iniciou a rodada com chances de ficar entre os três primeiros colocados do torneio nacional. No entanto, diante do empate contra 17º colocado, o time terminou a 13ª rodada na sétima posição, com sete pontos a menos que o líder Atlético-MG.

Em campo, alguns pontos também incomodaram internamente. Diniz cometeu alguns equívocos, como a entrada de Santiago Tréllez na vaga de Luciano a dez segundos do fim. Mesmo com a necessidade de vencer o rival, o técnico colocou o atacante colombiano para atuar somente nos instantes finais da igualdade contra o Coritiba.

A entrevista de Fernando Diniz depois do empate do fim de semana foi a gota d'água para o aumento da pressão interna sobre o treinador. Nem mesmo os aliados — como Raí e Pássaro — ficaram ao lado do comandante após a coletiva em que não blindou alguns atletas ao defender outros. Os zagueiros Arboleda e Bruno Alves se tornaram alvos do comandante, que tentou proteger Léo e Diego Costa.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego, Léo (Bruno Alves), Reinaldo; Tchê Tchê (Luan), Daniel Alves, Igor Gomes, Gabriel Sara (Helinho); Pablo, Brenner (Vitor Bueno). T.: Fernando Diniz

ATLÉTICO-GO

Kozlinski; Dudu, Éder, Oliveira, Nicolas; Willian Maranhão (Matheus Frizzo), Marlon Freitas, Chico; Janderson (Matheuzinho), Hyuri, Ferrareis. T.: Vagner Mancini

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 20h30 desta quarta-feira

Juiz: Dyorgenes José Padovani de Andrade (ES)