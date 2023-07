Moacir Júnior recebe proposta de time do exterior e deixa o comando do Manaus FC

Manaus/AM - Moacir Júnior não é mais técnico do Manaus FC. O treinador de 56 anos pediu demissão nesta terça-feira (25) para assumir um desafio no futebol chinês. Ele deixou o clube na 16ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos.

Moacir Júnior chegou ao Manaus FC no dia 20 de junho, para substituir Higo Magalhães. Ele comandou o time em cinco jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A última partida, no domingo (23), foi uma derrota por 2 a 0 para o Brusque, em plena Arena da Amazônia.

Em uma postagem no Instagram, Moacir Júnior afirmou que pagou a multa rescisória do próprio bolso para assumir o desafio no futebol chinês. Ele disse que está "realizando um sonho" e que espera ter sucesso em sua nova empreitada.

O Manaus FC ainda não divulgou o nome do novo técnico.