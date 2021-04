Mirassol vence Ponte e fica a um tropeço santista de ida às quartas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol encaminhou sua ida para as quartas de final do Campeonato Paulista ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1 nesta quinta-feira (29), fora de casa, em duelo válido pela nona rodada. Danilo Boza e Pedro Lucas, de pênalti, marcaram para os visitantes, enquanto Moisés descontou. Agora com 17 pontos, a três jogos do fim da fase de grupos, a equipe de Eduardo Baptista firma a classificação com apenas mais dois pontos ou até com um empate do Santos, terceiro do Grupo D, com nove. A Ponte, com dez, está a quatro da Ferroviária, vice-líder do Grupo B.