Mirassol vence o Bragantino em estreia no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 nesta quinta-feira (27), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Fabrício abriu o placar para os donos da casa já no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, Zeca aproveitou rebote cedido por Cleiton em defesa de pênalti cobrado por Camilo e fez o segundo. O atacante voltou a marcar quatro minutos depois, selando a vitória. Vice-líder do Grupo C, a três pontos do Palmeiras, que tem um jogo a mais, o time de Eduardo Baptista visitará o Novorizontino no domingo (30). No dia seguinte, o Bragantino tentará recuperação contra o Guarani.