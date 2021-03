Mirassol tenta embalar no Paulista em duelo com o Novorizontino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na ponta do Grupo D do Campeonato Paulista, depois de ter estreado com vitória de virada sobre o São Bento, o Mirassol tenta manter o embalo em confronto com o Novorizontino, agora em casa, às 19h desta terça-feira (2). O técnico Eduardo Baptista deverá mandar a campo a mesma equipe da primeira rodada, estratégia que Léo Condé irá repetir no time de Novo Horizonte, apesar de ter ficado no empate com a Ponte Preta em casa na estreia. "Acho que a equipe se apresentou bem como um todo", disse o treinador, que lidera o grupo C, na ocasião.