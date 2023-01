Miranda substituiu ídolo à altura e repetiu sucesso do São Paulo na Europa

SANTOS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos maiores zagueiros da história do São Paulo, Miranda anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira (11), aos 38 anos. O defensor cogitou atuar em outro clube depois de deixar o time tricolor, mas desistiu.

A saída do São Paulo foi comunicada no início de novembro, depois de uma temporada irregular. Miranda não se firmou sob o comando do técnico Rogério Ceni e esteve constantemente no banco de reservas. Em outubro, o zagueiro sofreu lesão no joelho esquerdo, fator decisivo para a decisão de pendurar as chuteiras.

O ÚLTIMO ANO

Miranda atuou em 36 dos 76 jogos do São Paulo e foi reserva nas duas finais: Campeonato Paulista e Sul-Americana. Em ambos os casos, o time tricolor foi derrotado.

O experiente zagueiro entende que poderia ter atuado mais. O técnico Rogério Ceni fez algumas críticas públicas que magoaram o atleta.

Em junho, Ceni rebateu uma entrevista de Miranda. Miranda afirmou que saiu do time por errar na derrota por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, no Campeonato Paulista. Ceni disse que o zagueiro "não conseguia mais atuar em todos os jogos".

Ex-companheiro e amigo de Rogério Ceni, Miranda esperava mais respeito e oportunidades do técnico. O zagueiro ficou muito chateado com a ausência na final da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle (Equador).

NA HISTÓRIA

Miranda conquistou quatro títulos pelo São Paulo: Campeonato Paulista, em 2023, além dos três troféus do Campeonato Brasileiro em 2006, 2007 e 2008. Antes de chegar ao Tricolor, Miranda começou no Coritiba e também atuou pelo Sochaux (França).

No total, Miranda atuou em 342 partidas pelo clube tricolor, com 184 vitórias, 87 empates e 71 derrotas.

O zagueiro fez 12 gols, o último deles contra o Ayacucho, do Peru, na última edição da Sul-Americana.

Individualmente, Miranda esteve em quatro seleções do Campeonato Brasileiro (2007 a 2010) e três do Campeonato Paulista (2008, 2010 e 2021).

Miranda e Lugano ocupam os postos de melhores zagueiros recentes da história do São Paulo, se juntando a outros nomes mais antigos, como Ronaldão, Ricardo Rocha, Dario Pereyra e Oscar.

Miranda chegou ao São Paulo a pedido de Muricy Ramalho justamente para substituir Lugano, que foi para o Fenerbahçe, e substituiu o ídolo da torcida se tornando ídolo.

A primeira passagem de Miranda pelo São Paulo, entre 2006 e 2011, o levou ao futebol europeu, onde também se destacou.

SUCESSO INTERNACIONAL

Miranda repetiu no Atlético de Madrid, da Espanha, o sucesso do São Paulo. O zagueiro formou uma dupla histórica com o uruguaio Godín a partir de 2011.

Miranda foi campeão do Campeonato Espanhol, Liga Europa e Copa do Rei, além da Supercopa da Espanha e Supercopa da Uefa.

Na Espanha, ele fez o gol mais importante da carreira. Na final da Copa do Rei de 2013, o zagueiro deu o título ao Atlético.

Miranda ainda fez parte do vice-campeonato da Liga dos Campeões, na temporada 2013/2014, na derrota para o Real Madrid nos acréscimos.

Em 2015, Miranda se transferiu para a Internazionale, da Itália, onde não conquistou títulos, mas se firmou na seleção brasileira e foi capitão na Copa do Mundo de 2018. Ele foi um dos poucos que se salvou na eliminação para a Bélgica, quando teve bom desempenho nos duelos com Lukaku. Pela amarelinha, o defensor ganhou Copa das Confederações em 2009 e Copa América em 2019.

Depois da Inter, Miranda foi para o Jiangsu Suning em 2019, e ergueu a taça do Campeonato Chinês em 2020. O retorno para o São Paulo, onde se projetou para o futebol mundial, ocorreu em 2021. Na última passagem, alcançou a 300ª partida e venceu mais um título: o Paulista. A última dança não foi como esperado, mas nada que manchasse a linda história pelo clube tricolor.