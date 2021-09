Miranda, do Vasco, é flagrado no doping em teste da Conmebol

Miranda, de 21 anos, tem sido titular do Vasco nesta temporada, formando dupla com Leandro Castan. Ele, inclusive, atuou na sexta-feira, no empate diante do Brasil de Pelotas. A delegação do Vasco está em Florianópolis para o jogo de hoje (6), às 20h, contra o Avaí, pela Série B.

O último jogo do Vasco por uma competição continental foi pelas oitavas de final da Sul-Americana, em dezembro de 2020. Mas a Conmebol tem feito alguns testes fora de competição. As amostras colhidas são enviadas para um laboratório em Colônia, na Alemanha.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Miranda, do Vasco, foi flagrado no exame de doping em uma testagem feita pela Conmebol. O resultado analítico adverso identificou a substância Canrenona, que é um diurético proibido pelos regulamentos antidopagem.

