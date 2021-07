Ministério Público tem investigação criminal em andamento contra Caboclo

Caboclo nega as acusações, embora admita que tenha feito "brincadeiras inadequadas". Em áudios divulgados pela TV Globo, é possível ouvir o dirigente perguntando à funcionária se ela se masturba. Ele ainda sugere que ela tinha um romance com um colega.

O caso corre em sigilo, mas a existência da investigação criminal foi citada pela própria diretoria da CBF, comandada interinamente por Antônio Carlos Nunes, como justificativa para manter Caboclo afastado. O inquérito se junta a outro, conduzido pelo Ministério Público do Trabalho do Rio (MPT-RJ) desde o mês passado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está em andamento uma investigação criminal sobre atos praticados pelo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo. Acusado de assédio sexual e moral por uma funcionária da entidade, ele foi afastado do cargo e agora é alvo de inquérito conduzido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ).

