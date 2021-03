Ministério Público propõe multa de R$ 110 mil a Gabigol por flagrante em cassino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A promotora Regiane Vinche Zampar Guimarães Pereira, do Ministério Público de São Paulo, propôs que Gabriel Barbosa de Almeida, o Gabigol, atacante do Flamengo, pague 100 salários mínimos por ter sido flagrado em um cassino clandestino no último domingo (14). O valor, equivalente a R$ 110 mil, seria entregue ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

