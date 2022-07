Ministério Público da Espanha pede 2 anos de prisão para Neymar por peculato

O pai do jogador, Neymar Santos; a mãe dele, Nadine Gonçalves; a empresa da família, a N&N; o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues, além do presidente e vice do Barça, Sandro Roseli e Josep Maria Bartomeu também estão sendo acusados no caso.

Neymar, o Barcelona e o Santos vão a julgamento no dia 17 de outubro por fraude e corrupção durante a transferência do clube brasileiro para o catalão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.