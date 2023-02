Minas lamenta grosseria com repórter e diz que técnico pediu desculpas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Minas Tênis Clube lamentou a postura do técnico de vôlei Nicola Negro em entrevista ao repórter Emanoel Araújo, do sportv. O clube publicou uma nota oficial em seu site, e compartilhou nas redes sociais.

O clube pediu desculpas e afirmou que Nicola se retratou com o jornalista ao final da partida. Segundo o Minas, o comandante foi "Indelicado" com o profissional da emissora.

Nicola se incomodou uma pergunta de Emanoel sobre eventuais substituições e mandou o repórter "parar com essa cagada". O episódio aconteceu na noite desta sexta-feira (3).

Surpreso, Emanoel se limitou a agradecer a Nicola pela entrevista. O treinador saiu andando logo após a respostar atravessada.

"O Minas Tênis Clube lamenta o ocorrido da noite desta sexta-feira (3/2) e pede desculpas ao repórter do SporTV, Emanoel Araújo, assim como aos telespectadores do canal e torcedores. Na tensão do pré-jogo entre Gerdau Minas e Pinheiros, pela Copa Brasil, o técnico Nicola Negro foi indelicado com o profissional da emissora. Após a partida, o treinador se desculpou com o repórter. O Clube reforça que repudia qualquer ato de desrespeito e que sempre foi colaborativo com todos os veículos de comunicação". Minas Tênis clube, em nota oficial.

Emanoel perguntou sobre possíveis alterações que o treinador poderia fazer ao longo do jogo, e Nicola não gostou. Irritado, o comandante desabafou e deixou o repórter sozinho.

Um jogo especial como esse. Você viu a Carol Gattaz fazendo tratamento durante a semana e você, mesmo assim, escolheu pois você tem que colocar força total. Durante o jogo, a gente vai acompanhar algumas entradas da Julia, e principalmente entre as levantadoras vai ter alguma troca?". Emanoel Araújo, repórter do sportv.

Que pergunta antes do jogo! Tem que parar com essa cagada! Tem que parar. Boa noite e bom jogo a todos". Nicola Negro, técnico do Minas.