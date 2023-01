Milton Neves chora ao chegar na Vila Belmiro para velório de Pelé

Abalado com a morte do Rei do Futebol, Milton Neves chegou ao estádio por volta de 14h30 (de Brasília) e chorou assim que entrou na Vila.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milton Neves marcou presença no velório de Pelé nesta segunda-feira (2). O jornalista e apresentador chegou à Vila Belmiro durante a tarde e se emocionou bastante ao entrar no estádio.

