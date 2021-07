Milena Titoneli estreia com vitória taekwondo e está nas quartas de final

A lutas de taekwondo na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (25) no Brasil, ocorrem no tatame do Makuhari Messe Hall, em Shiba.

Contra Julyana, ela chegou a fazer a 4 a 2, mas sofreu o empate no segundo round: 5 a 5. A 20 segundos do final da luta, Julyana abriu 8 a 6, mas Milena conseguiu evitar a derrota (8 a 8).

Depois do empate por 9 a 9, os árbitros decidiram quem foi a vencedora. Milena segue com esperanças de medalha na categoria até 67 quilos.

