Milena Titoneli conta com vitória de croata e vai para a repescagem no taekwondo

Na repescagem Milena enfrentará Lauren Lee, 17, do Haiti, ainda nesta segunda, às 7h (de Brasília), no tatame do Makuhari Messe, em Shido.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - A croata Matea Jelic, 23, venceu a luta com norte-americana derrotou Paige McPherson, 30, por 15 a 4, nesta segunda (26), e, assim, recolocou a brasileira Milena Titoneli, 22, na competição do taekwondo nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

