Milan leva empate do Napoli no fim, mas avança à semifinal da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Milan empatou com o Napoli por 1 a 1 no Estádio Diego Armando Maradona e está na semifinal da Liga dos Campeões.

Giroud marcou o gol do Milan aos 43 minutos do primeiro tempo. O francês já havia desperdiçado um pênalti na primeira etapa.

Osimhen empatou para o Napoli aos 48 do segundo tempo. O nigeriano balançou as redes minutos após Kvaratskhelia perder pênalti.

Os Rossoneros avançam com 2 a 1 no placar agregado. O time de Stefano Pioli venceu por 1 a 0 na semana passada em San Siro.

O Milan volta à semifinal da Liga dos Campeões após 16 anos. O Napoli encerra sua melhor campanha na história do torneio.

O adversário será definido amanhã em Inter de Milão x Benfica. Os italianos carregam vantagem de dois gols conquistada na semana passada, em Portugal.

COMO FOI O JOGO

O Napoli tentou sufocar nos minutos iniciais. O trio de meio-campo fez bom trabalho na marcação e não deixou o Milan trabalhar posses longas. O problema foi a eficiência. O time de Luciano Spaletti rondou a área adversária, mas não criou chances claras.

Calabria levou a melhor no duelo contra Kvaratshelia. A atuação do lateral direito simbolizou a aplicação defensiva do time do Milan. A dupla de zaga também se destacou, especialmente cortando cruzamentos.

O Milan teve menos volume, porém foi mais perigoso no primeiro tempo. Três chances claras caíram nos pés de Giroud. O francês desperdiçou duas, mas converteu a última e abriu o placar.

O jogo virou ataque contra defesa, e o Milan não se importou. A posse de bola do Napoli, que foi de 70% no primeiro tempo, cresceu na etapa final. Os napolitanos tiveram grande chance com Kvaratskhelia, que perdeu pênalti. Osimhen descontou nos acréscimos, mas não houve tempo para buscar o empate no placar agregado.

NAPOLI

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (Ostigard), Juan Jesus e Mário Rui (Olivera); Lobotka, Ndombélé (Elmas) e Zielinksi (Raspadori); Politano (Lozano), Osimhen e Kvaratskhelia. T.: Luciano Spaletti

MILAN

Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Krunic e Tonali; Brahim Díaz (Junior Messias), Bennacer e Rafael Leão (Saelemaekers); Giroud (Origi).

T.: Stefano Pioli

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Árbitro: Szymon Marciniak

Cartões amarelos: Di Lorenzo e Olivera (Napoli); Tonali e Maignan (Milan)

Gols: Osimhen (Napoli) aos 48' do 2ºT; Giroud (Milan) aos 43' do 1ºT