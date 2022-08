Miguel Pupo é campeão no Surfe na etapa de Teahupo’o

Esta foi a primeira vez, após 11 anos de carreira, que o paulista venceu uma etapa no circuito mundial. Porém, mesmo com o triunfo no Taiti, Miguel Puppo ficou fora do WSL Finals (etapa especial na qual os títulos mundiais serão disputados entre os top-5 do ranking em setembro na Califórnia), competição que envolverá os brasileiros Filipe Toledo e Italo Ferreira, os australianos Ethan Ewing e Jack Robinson e o japonês Kanoa Igarashi.

