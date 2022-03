Mick Schumacher sofre forte batida no classificatório na Arábia Saudita

A Haas divulgou nas redes sociais que Mick está consciente, fora do carro e a caminho do centro médico.

A transmissão oficial da F1 não mostrou novas imagens do acidente nem do piloto após a batida. Minutos depois, uma ambulância foi para a pista.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O alemão Mick Schumacher, da Haas, sofreu uma forte batida, neste sábado (26), durante o Q2 do treino classificatório do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1.

