Michael faz golaço pelo Fla, mas América-MG busca empate nos acréscimos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma equipe repleta de reservas, o Flamengo chegou a ficar perto da vitória com um golaço de Michael aos 43 minutos do segundo tempo. Porém, nos acréscimos, sofreu o empate do América-MG e a partida terminou com o placar de 1 a 1 no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Com isso, o time rubro-Negro se manteve distante do líder Atlético-MG, que ontem (25) também empatou, num placar de 0 a 0 com o São Paulo.

Agora o time do técnico Renato Gaúcho vira a chave para a decisiva partida contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, válida pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. Na ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 0 e construiu uma boa vantagem.

Já o América-MG segue em situação delicada na luta contra o rebaixamento e visita no próximo sábado (2) o Cuiabá.

Em boa parte da partida o jogo foi sonolento. Porém, da metade da etapa final para o fim, muito por conta das substituições, o duelo ganhou ânimo com ambas as equipes criando bastante. O empate, no entanto, foi o resultado mais justo.

AMÉRICA-MG 1 X 1 FLAMENGO

Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 11h deste domingo (26) (horário de Brasília)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Ademir (AME); Matheuzinho (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Michael, aos 43 minutos do segundo tempo (FLA); Alê, aos 49 minutos do segundo tempo (AME)

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Bauermann, Lucas Kal e Marlon (Alan Ruchel); Juninho (Ribamar), Ademir e Zárate; Felipe Azevedo (Rodolfo) e Fabrício Daniel (Alê).

T.: Vagner Mancini.

FLAMENGO

Gabriel Batista, Matheuzinho (Rodinei), Léo Pereira, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão (Lázaro), Thiago Maia, Diego (Andreas Pereira) e Vitinho (Michael); Bruno Henrique (Kennedy) e Pedro.

T.: Renato Gaúcho