Mexicano iguala recorde de Messi e Cristiano Ronaldo em Copas

Embora tenha iniciado o duelo pela segunda rodada da Copa do Qatar, Guardado não conseguiu terminar o primeiro tempo em campo e foi substituído antes do intervalo. O jogador, que atualmente defende o Real bétis, já atuou no futebol alemão, holandês e espanhol.

O meia, inclusive, enfrentou o hoje técnico da Argentina e ex-lateral direito Lionel Scaloni no duelo entre as duas seleções em 2006.

Guardado fez a sua estreia na Copa de 2006 e foi convocado para todas as edições desde então. Ele soma 13 partidas disputadas no torneio mundial e já chegou a marcar um gol e dar uma assistência.

Além dos três, a lista de atletas que atingiram tal feito conta com o alemão Lothar Matthaus e os também mexicanos Antonio Carbajal e Rafael Márquez. Os goleiros Guillermo Ochoa, do México, e Gianluigi Buffon, da Itália, chegaram a ser convocados para cinco edições diferentes, mas não atuaram em uma.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Andrés Guardado entrou uma uma lista seleta do futebol mundial. O mexicano de 36 anos foi titular na partida deste sábado (26) contra a Argentina e igualou uma marca de Messi e Cristiano Ronaldo ao se tornar o sexto jogador a disputar jogos de cinco edições diferentes de Copas do Mundo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.