Metrô terá horário especial por final do Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por conta do primeiro jogo da final entre São Paulo e Palmeiras, nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Morumbi, o metrô estendeu de forma excepcional seu horário de funcionamento. Ele funcionará até 0h30 para embarque na estação São Paulo-Morumbi, mais próxima do palco do primeiro jogo da final, e apenas para transferências e desembarque nas estações das demais linhas do sistema.

A extensão objetiva atender os mais de 42 mil torcedores que se deslocarão até o Morumbi na noite desta quarta-feira, que teriam cerca de 20 minutos para usar o metrô ao final da partida. Com a extensão, os torcedores terão aproximadamente 1h para se deslocar.

A estação da Linha 4-Amarela, administrada pela ViaQuatro, não será a única com horário especial por conta do clássico. As demais estações da linha 4-Amarela e das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 5-Lilás e 15-Prata permanecerão em operação também até as 0h30 somente para transferências e desembarque.

O anúncio acontece após movimentação do São Paulo nos bastidores para fazer com que os transportes públicos da cidade paulistana funcionem até mais tarde na noite do jogo.