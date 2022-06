Messi volta a Barcelona e visita hospital do câncer que ajudou a construir

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leo Messi voltou a Barcelona durante as férias para um gesto nobre: inaugurar uma clínica de combate ao câncer infantil em um hospital de Barcelona. Ele mesmo havia ajudado a arrecadar fundos para a construção e nesta quarta-feira (15) esteve no local para conhecer após a reforma.

"Tinha muita vontade de visitar o Centro Pediátrico do Câncer e foi muito emocionante ver como tudo ficou, agora que as obras terminaram. Quero parabenizar a todos que trabalharam neste projeto", escreveu Messi nas redes sociais, na publicação de fotos dele e da mulher, Antonella Roccuzzo, nas instalações que fazem parte do Hospital Sant Joan de Déu.

Em 2019, quando ainda jogava pelo Barcelona, Messi e o clube usaram suas fundações para doar os 2,7 milhões de dólares (cerca de R$ 11,4 milhões na época) que faltavam para as obras do hospital. Foi a maior campanha de arrecadação do tipo na Espanha, com participação de 100 mil pessoas. O centro pediátrico tem capacidade para atender 400 crianças por ano e é o maior do tipo em toda a Europa.

"Estou muito feliz de poder contribuir com meu grão de areia. Também agradeço a todos que se juntaram para ajudar na luta contra o câncer infantil. Muito obrigado!", completou o craque argentino.