Messi vence Prêmio Laureus; chinesa supera Rayssa e amplia jejum brasileiro

O mais recente representante do país a ficar com a estatueta foi o nadador paralímpico Daniel Dias, em 2016.

"Esta é a primeira vez que sou o único vencedor do Prêmio Laureus de Melhor Atleta Homem do Ano e, depois de um ano em que finalmente ganhamos outro prêmio que perseguíamos há muito tempo, a Copa do Mundo, é uma honra poder segurar esta estatueta Laureus", comemorou Messi.

A seleção da Argentina, campeã do mundo no Qatar em dezembro de 2022, levou o prêmio de melhor equipe. Ela superou a seleção inglesa de futebol feminino, seleção francesa de rúgbi masculino, o Golden State Warriors (NBA), o Real Madrid e a Red Bull (F1).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.