Messi soma 42 troféus e dezenas de premiações individuais na carreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conquista da Copa do Mundo, neste domingo (18), foi o 42º título da carreira de Lionel Messi, sendo cinco pela seleção argentina (incluídos na conta um Mundial sub-20 e uma edição dos Jogos Olímpicos), 35 pelo Barcelona e dois pelo Paris Saint-Germain.

O craque também já recebeu dezenas de premiações individuais. As principais são as sete Bolas de Ouro, entregues ao melhor jogador do mundo, duas a mais do que tem o português Cristiano Ronaldo.

No Qatar, ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo pela segunda vez. No Brasil, em 2014, perdeu a final para a Alemanha, mas ficou com o prêmio individual.

Confira abaixo a galeria do supercampeão:

TÍTULOS NA CARREIRA (42)

PELA SELEÇÃO ARGENTINA

1x Mundial sub-20: 2005

1x Jogos Olímpicos: Pequim-2008

1x Copa América: Brasil-2021

1x Finalíssima: 2022

1x Copa do Mundo: 2022

PELO BARCELONA

10x La Liga (Campeonato Espanhol): 2004-05; 2005-06; 2008-09; 2009-10; 2010-11; 2012-13; 2014-15; 2015-16; 2017-18; 2018-19

7x Copa do Rei: 2008-09; 2011-12; 2014-15; 2015-16; 2016-17; 2017-18; 2020-21

8x Supercopa da Espanha: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

4x Liga dos Campeões: 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15

3x Supercopa da Uefa: 2009, 2011, 2015

3x Mundial de Clubes: 2009, 2011, 2015

PELO PSG

1x Ligue 1 (Campeonato Francês): 2021-22

1x Supercopa da França: 2022

PRÊMIOS INDIVIDUAIS

Melhor do mundo da Fifa: 2009, 2010*, 2011*, 2012*, 2015*, 2019

Bola de Ouro (France Football): 2009, 2010*, 2011*, 2012*, 2015*, 2019, 2021

Melhor jogador da Copa do Mundo: 2014, 2022

Prêmio Laureus (atleta masculino do ano): 2020

Onze de Ouro (revista francesa Onze Mondial): 2009, 2011, 2012 e 2018

Onze de Prata (revista francesa Onze Mondial): 2008, 2017 e 2019

Chuteira de Ouro da Uefa: 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2016–17, 2017–18, 2018-19

Troféu Bravo (melhor jogador jovem da Europa): 2007

Melhor jogador de clubes da Uefa: 2008-09

Atacante do ano da Uefa: 2008-09, 2018-19

Recordista de gols numa mesma temporada: 50 gols marcados no Espanhol durante os 38 jogos da temporada 2011/2012. Naquela temporada, ele atingiu 73 em todas as competições (outro recorde)

Melhor jogador da Copa América: 2015 e 2021

Jogador argentino do ano: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Golden Boy (melhor jogador sub-21): 2005

Melhor Jogador Jovem do Mundo pela FIFPro: 2006, 2007, 2008

Melhor Jogador Jovem do Mundo pela revista World Soccer: 2006, 2007, 2008, 2009

Melhor Jogador do Mundo pela Eurosport: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019

Melhor Jogador do Mundo pela Goal 50: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2015 e 2019

Melhor jogador do mundo pela FourFourTwo: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017,2018 e 2019

Melhor jogador do ano pelo The Guardian: 2012, 2013, 2015, 2017 e 2019

Melhor jogador do mundo pela Sky Sports: 2015 , 2016 e 2019

Melhor jogador da história do Espanhol pela CIHEFE

Melhor jogador do mundo pela FIFPro: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019

Melhor jogador do mundo pela revista World Soccer: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019

Melhor jogador da Uefa: 2010–11, 2014–15

Jogador do ano pela Globe Soccer Awards: 2015

Jogador do ano pela revista L'Équipe: 2011

Melhor criador de jogo pela IFFHS: 2015, 2016, 2017 e 2019

Trofeu Aldo Rovira: 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2014–15, 2016–17 e 2017–18

Don Balón - Melhor jogador estrangeiro: 2007, 2009, 2010

Troféu EFE: 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Trofeo Alfredo Di Stéfano: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2014–15, 2016–17 e 2017–18, 2018–19, 2019–20

Troféu Pichichi: 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2016–17, 2017-18, 2018-19, 2019-20

Melhor atleta ESPY Awards: 2012 e 2015

Prêmios LFP: 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2012–13 e 2014–15

Jogador do mês La Liga: janeiro 2016, abril 2017, abril 2018, setembro 2018, março 2019

Melhor jogador da história: Revista Sports Illustrated, Revista Voetbal International

Gol mais bonito da história do Barcelona: 2006-07 (semifinal da Copa do Rei contra o Getafe)

Melhor criador de jogadas da década pela IFFHS: 2011–20

Melhor atacante do ano pela ESPN: 2018

Jogador do ano pelo Marca: 2018

Melhor jogador da década: 2011-20

Melhor atacante da La Liga: 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16 e 2017-18

Melhor jogador da La Liga: 2017–18

Gol mais bonito da Uefa: 2015–16

Melhor jogador da Finalissima (Argentina x Itália): 2022

22x artilheiro na carreira

(*) anos em que a premiação da Fifa e a da revista France Football foram unificadas