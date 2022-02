Messi, Neymar e Mbappé batem mal, e PSG pena nos pênaltis; veja números

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pênalti perdido por Neymar neste sábado (19), na derrota por 3 a 1 para o Nantes, foi a segunda cobrança desperdiçada pelo Paris Saint-Germain em apenas cinco dias. Messi também havia perdido uma no meio da semana, e os erros seguidos ilustram uma dificuldade histórica do trio de ataque do time francês.

Juntos, Messi, Neymar e Mbappé converteram 206 dos 262 pênaltis que já cobraram em toda a carreira. O argentino foi o que mais bateu e o que mais errou (108 gols, 31 perdidos), depois vem Neymar (81 gols, 21 erros), enquanto Mbappé, também pela idade, teve menos oportunidades na marca da cal (17 gols, quatro erros).

Os erros de Messi derrubam a média da carreira do trio, que somados têm apenas 78,6% de eficiência nos pênaltis. Na prática, os três erram uma a cada cinco cobranças.

Nesta semana os erros custaram caro. Na terça-feira (15), o PSG pressionou o Real Madrid o jogo inteiro e teve um pênalti para abrir o placar, mas Messi parou em Courtois -sorte dele que Mbappé tirou um golaço da cartola no último minuto. Ontem foi Neymar quem assumiu a responsabilidade, mas o camisa 10 bateu tão fraco que o goleiro Lafont encaixou na maior tranquilidade -e o Paris perdeu do Nantes.

Foi o terceiro pênalti perdido por Neymar com a camisa do PSG, mas o primeiro em um tropeço da equipe. Antes deste, ele já havia desperdiçado cobranças em duas vitórias pelo Campeonato Francês: sobre o Brest, em maio, e sobre o Saint-Étienne, ainda em 2019.

O camisa 10 apresenta melhora evidente nas cobranças de pênalti desde o início da carreira. Neymar errou um a cada três pênaltis que cobrou pelo Santos, teve média idêntica no Barcelona, mas no PSG está bem melhor: tem apenas 10,7% de erro.

Mbappé é o que menos bate, mas também não é dos melhores. Com 80,9% de eficiência na carreira, ele acertou as duas últimas cobranças com a camisa do Paris Saint-Germain, mas perdeu contra o RB Leipzig na Liga dos Campeões, em outubro.