Messi marca pelo sexto jogo seguido e leva Inter Miami a final nos EUA

Antes de o camisa 10 estrear, o Inter Miami ficou um mês sem vencer. O jejum de vitórias durou seis partidas, mas se encerrou com a vinda do campeão mundial.

O clube de Beckham enfrenta na decisão o vencedor do jogo entre Monterrey e Nashville —a final será disputada no sábado (19). A outra semifinal começa na sequência, às 22h30 (de Brasília).

O craque argentino fez o segundo gol do time na vitória por 4 a 1 sobre o Philadelphia Union, na semifinal do torneio. Ele arriscou de longe e acertou o cantinho.

