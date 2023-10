Messi ganha exposição interativa em Miami que contará sua trajetória

ESPANHA (UOL-FOLHAPRESS) - Lionel Messi será o protagonista de um lançamento mundial em Miami do primeiro espaço multimídia e interativo dedicado ao jogador argentino. Atualmente, ele defende o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O projeto, chamado "The Messi Experience. A dream come true", terá sua primeira parada em Miami no dia 24 de abril de 2024.

O espaço contará com múltiplos ambientes e atividades interativas que vão levar os visitantes a percorrer a trajetória de Messi, desde a infância em Rosario, na Argentina, até os dias atuais.

A pré-venda exclusiva de ingressos começará em 18 de outubro, com um número limitado de tickets disponíveis. As entradas para o público geral estarão à venda a partir de 26 de outubro no site www.themessiexperience.com.

EXPOSIÇÃO INTERATIVA

Os fãs de Messi terão a oportunidade de vivenciar seu treinamento em campo, tirar uma selfie virtual com ele e até mesmo conversar com o jogador através de Inteligência Artificial Avançada.

Messi expressou sua emoção em fazer parte desse projeto e se conectar com seus fãs através dessa experiência única.

Os visitantes poderão experimentar dez experiências físicas e digitais relacionadas à vida e carreira de Messi, desde sua infância até suas conquistas no Barcelona e na seleção argentina.

A experiência terá duração de 75 minutos e será uma oportunidade para todos desfrutarem de inspiração, emoção, entretenimento e diversão.

ARGENTINO EM ALTA

O projeto foi desenvolvido pela Primo Entertainment e Moment Factory, sendo o primeiro e único com essas características até o momento.

Messi se mudou para Miami em julho deste ano, após se tornar campeão do mundo com a seleção argentina, para dar continuidade à sua carreira.

A "The Messi Experience" será uma atração imersiva que permitirá aos visitantes conhecerem não apenas a carreira do jogador, mas também a pessoa por trás da lenda.

O espaço estará localizado no Hangar at Regatta Harbor em Coconut Grove, Miami, e permanecerá aberto por um tempo limitado antes de seguir para outras cidades do mundo.