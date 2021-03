Messi faz dois, jovem lateral brilha e Barcelona goleia Real Sociedad

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em noite histórica para Messi, que se tornou o jogador com mais jogos com a camisa do Barcelona - 768, superando Xavi -, o Barcelona visitou a Real Sociedad, neste domingo (21), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, e venceu por 6 a 1. O meia argentino marcou dois, mas o destaque da vitória foi o lateral direito Dest, que também balançou as redes duas vezes - pela primeira vez com a camisa do time catalão.

Com a vitória, o Barcelona mantém a condição de principal perseguidor do Atlético de Madri, líder da competição. O time catalão soma agora 62 pontos, quatro a menos que a equipe da capital espanhola. A Real Sociedad, por sua vez, com 45 pontos, é a quinta colocada, na zona de classificação para a Liga Europa.

Na próxima rodada, o Barcelona recebe o Valladolid. O jogo está marcado para o dia 5 de abril, às 16h. A Real Sociedad, por sua vez, encara o Athletic Bilbao, também em casa, no dia 7 de abril, às 16h.

JOGO

Coube a Antoine Griezmann, que jogou pela Real Sociedad entre 2010 e 2014, abrir o placar para o Barcelona. Aos 36 minutos do primeiro tempo, ele aproveitou rebote de Remiro após chute de Dembélé e marcou, comemorando discretamente.

Aos 42 minutos, o Barcelona aumentou a vantagem com Dest. O lateral direito recebeu passe de Messi e, livre de marcação, bateu cruzado na saída do goleiro para marcar.

Na volta do intervalo e sem dar tempo para uma reação dos mandantes, o Barcelona resolveu o jogo nos primeiros dez minutos do segundo tempo. Primeiro, aos sete, Dest aproveitou grande jogada de Alba e fez seu segundo gol no jogo.

Três minutos depois, Messi recebeu um lindo lançamento de Busquets e, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou a chance: 4 a 0.

Aos 25 minutos, Dembélé, que já havia marcado um gol - anulado pelo VAR - fez o dele. O atacante recebeu pela esquerda e avançou com muita liberdade até a entrada da área, de onde bateu forte, cruzado e venceu o goleiro.

Praticamente entregue em campo, a Real Sociedad ainda buscou o gol de honra. Barrenetxea tabelou com Carlos Fernandes e chutou de fora da área, cruzado, no ângulo de Ter Stegen.

Mas, quem fechou o placar foram os visitantes, com o recordista do dia. Após uma longa troca de passes, Messi recebeu dentro da área e bateu rasteiro. A bola ainda tocou na trave antes de entrar: 6 a 1.