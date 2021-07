Messi faz de falta, dá duas assistências e Argentina vai às semifinais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina venceu o Equador por 3 a 0 na noite deste sábado (3), no estádio Olímpico, em Goiânia, e se classificou para as semifinais da Copa América. Os gols foram marcados por De Paul, Lautaro Martínez e Lionel Messi, cobrando falta.

A seleção do técnico Lionel Scaloni marcou ainda na primeira etapa em um jogo bastante aberto, com chances claras para os dois lados. Messi aproveitou duas falhas equatorianas para dar duas assistências no jogo: para De Paul, no primeiro, e para Lautaro, no segundo. No fim, ainda marcou de falta.

Agora, a Argentina terá pela frente a Colômbia em duelo marcado para a próxima terça-feira (6), às 22h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Do outro lado, Brasil e Peru disputam a outra vaga na final.]

O duelo entre as equipes se mostrou bastante aberto na primeira etapa, com chances para os dois lados. Messi já tinha carimbado a trave e o Enner Valencia quase feito de cabeça em bola que não alcançou por muito pouco.

Aos 39 minutos, saiu o zero do placar. Nico González escapou pela esquerda do ataque e o goleiro Galíndez tentou sair como líbero para cortar, mas dividiu com o atacante e a bola ficou em campo. Lionel Messi apareceu para recolher pela esquerda e inverteu para De Paul, já dentro da área. Sem goleiro, ele teve calma para evitar os zagueiros que tentava salvar o gol e colocou nas redes: 1 a 0.

O jogo seguiu aberto, com várias chances, mas a bola só encontrou o caminho das redes no fim da segunda etapa. Na tentativa de sair jogando, o jovem Hincapié acabou perdendo a bola na pressão de Lionel Messi. O camisa 10 avançou, entrou na área e serviu Lautaro Martínez, que sozinho bateu forte para fazer o gol aos 39 minutos da segunda etapa.

Já quase nos acréscimos, Di María disparou em contra-ataque e foi derrubado por Hincapié, que acabaria expulso. A arbitragem chegou a marcar pênalti, mas o VAR revisou a marcação e foi assinalada falta fora da área. Nada adiantou: Messi bateu com maestria no canto do goleiro e fez o terceiro da Argentina.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 3 x 0 EQUADOR

Competição: Copa América 2021 - Quartas de final

Data: 03/07/2021 (sábado) Horário: 22h (de Brasília)

Local: estádio Olímpico, em Goiânia

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Cartões amarelos: Amarelos: Otamendi e Nico González; Alan Franco e Estupiñán

Cartões vermelhos: Hincapié.

Gols: De Paul, aos 39 minutos do primeiro tempo, Lautaro Martínez, aos 39 minutos do segundo tempo, e Lionel Messi, aos 47 minutos do segundo tempo. Ambos pela Argentina.