Messi é esperado em Paris para fechar contrato com PSG, diz jornal

Mas segundo o “L’Equipe”, o argentino definiu um contrato de dois anos com diretor do time parisiense. A proposta salarial dos franceses seria de 40 milhões de euros (R$ 246 milhões) anuais.

Lionel Messi é esperado neste domingo em Paris para acertar com o Paris Saint-Germain, segundo o jornal francês “L’Equipe”. O argentino chorou durante sua despedida do Barcelona na manhã de hoje.

