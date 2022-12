Messi é eleito o melhor em campo em vitória da Argentina sobre a Croácia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi foi eleito o melhor jogador em campo na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia, nesta terça-feira (13), no estádio Lusail, pela semifinal da Copa do Qatar.

Depois do jogo, ele posou para a tradicional foto com o troféu entregue pela marca de cerveja que patrocina a competição. Foi a quarta vez em seis jogos desta Copa que ele foi eleito o principal nome da partida —as outras foram nas vitórias contra México, Austrália e Holanda (esta nos pênaltis).

O camisa 10 marcou o primeiro gol da partida, ao converter um pênalti sofrido por Julián Álvarez. No lance do segundo gol, disputou a bola e serviu o mesmo Álvarez, que correu metade do campo para ampliar. No terceiro, a genialidade do craque falou mais alto, com drible desmoralizante sobre o zagueiro Gvardiol, um dos destaques do Mundial, antes da assistência para o camisa 9 fazer seu segundo no jogo.

Após a partida, Messi comemorou a vitória em entrevista na saída do gramado e pediu que continuem confiando na seleção argentina. Depois de bater na trave em 2014, no Brasil, quando foram derrotados pela Alemanha na decisão, os "hermanos" têm nova chance para conquistar o tri da Copa.

Agora, a Argentina aguarda o vencedor de França x Marrocos, duelo que acontece amanhã (14), às 16h (de Brasília), para saber quem enfrenta na final da Copa do Qatar.