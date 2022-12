Messi diz que pode continuar na seleção argentina

Ele diz que o título no Qatar era o que estava faltando na sua carreira. "É o sonho de qualquer um, tive sorte de ter conseguido tudo e o que me faltava está aqui", disse o craque.

"Óbvio que eu queria encerrar minha carreira com isso [o título da Copa], não posso mais pedir nada. Graças a Deus ele me deu tudo. Fechar quase minha carreira assim, é impressionante. Depois disso, o que vai ser? Consegui a Copa América, Copa do Mundo... Chegou quase no final. Amo futebol, o que faço. Gosto de estar na seleção, no grupo, quero continuar vivendo mais alguns jogos sendo campeão mundial", disse Messi.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Lionel Messi, 35, afirmou que pode esticar a sua carreira na seleção argentina após o título conquistado neste domingo, no Qatar, com a vitória nos pênaltis sobre a França.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.