Messi dá assistências, Inter Miami vence nos pênaltis e vai a nova final

Com o empate em 3 a 3 e a vitória nos pênaltis, o Inter Miami ainda não foi derrotado desde a estreia de Lionel Messi, em 21 de julho, e chegou a sua segunda final seguida com o astro argentino.

Na prorrogação, Josef Martínez fez o gol da virada do Inter Miami, mas no segundo tempo Kubo empatou para o Cincinnati.

Luciano Acosta, aos 17 minutos do primeiro tempo, e Brandon Vázquez, aos sete do segundo tempo, marcaram para Cincinnati.

O Inter Miami venceu o Cincinnati nos pênaltis por 5 a 4, no TQL Stadium, após as equipes empatarem em 3 a 3, e se classificou para a final da Copa dos EUA.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.