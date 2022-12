Messi confronta jogador holandês durante entrevista e viraliza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi, 35, confrontou o atacante holandês Wout Weghorst, 30, em meio a uma entrevista depois do jogo decisivo entre Argentina e Holanda, nesta sexta-feira (9), em atitude classificada como "maradoneana" pelo jornal argentino "Clarín".

"¿Qué mirás, bobo? Andá para allá!", disse o craque, enquanto encarava o atacante de 1,97 metros de altura. Ao mesmo tempo, era entrevistado por um repórter da TyC Sports, emissora de esportes da Argentina, que parecia confuso com a situação.

O jogador da Laranja Mecânica saiu do banco, marcou os dois gols que empataram o duelo e levou a partida à prorrogação. Nos bastidores pós-jogo, segundo ele, mesmo diante da eliminação, esperava pelo fim da entrevista para cumprimentar Messi.

"Queria dar a mão a ele, tenho um enorme respeito, mas ele não quis falar comigo. Meu espanhol não é bom, mas ele disse palavras desrespeitosas, fiquei decepcionado", disse Weghorst.

Na Argentina, a reação viralizou e virou estampa de camiseta, caneca e diversos outros produtos.

O desentendimento foi uma continuação do clima tenso da partida --em campo, o meia argentino Paredes, 28, chutou uma bola no banco holandês logo após duas divididas duras e quase causou uma briga generalizada. Os reservas dos Países Baixos reagiram e Paredes levou uma peitada imediata do capitão van Dijk, que o derrubou.

Desde antes do duelo, Messi já estava irritado: o técnico holandês Louis van Gaal provocou o craque argentino. Disse que, nas semifinais de 2014, no confronto entre as duas equipes, Messi não tocou na bola. Segundo o experiente técnico, o jogador não se envolve muito na partida quando o adversário está com a bola.

No final, com a vitória argentina, Messi não perdeu a oportunidade de provocá-lo.