Messi comemora Argentina na final da Copa e pede que companheiros confiem

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Lionel Messi tem mais uma chance de levantar o título que falta em sua carreira: a Copa do Mundo. Com novo show do camisa 10, a Argentina venceu, nesta terça-feira (13), a Croácia por 3 a 0 e se garantiu na final do Mundial, no próximo domingo (18), às 12h (de Brasília).

Em entrevista na saída do campo, Messi se derreteu com o apoio da torcida argentina no Qatar e pediu que sigam confiando na equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni. Depois de bater na trave em 2018, na Rússia, os "hermanos" têm nova oportunidade de conquistar o tri da Copa.

"Passa muita coisa pela cabeça. Estou muito emocionado. Ver todas essas pessoas, suas famílias, as nossas famílias. Durante toda a Copa foi incrível o que vimos. Jogar essa partida, que era realmente o que queríamos", afirmou Messi.

"Já tem tempo que vínhamos aproveitando muito isso, onde chegamos nessa Copa. Nós estávamos confiantes de chegar aqui e pedimos que as pessoas continuem confiando na gente, elas sabem o que podemos fazer. Mais uma vez a Argentina está numa final da Copa, e vamos aproveitar isso", completou o camisa 10.

A Argentina aguarda o vencedor de França x Marrocos, que se enfrentam amanhã (14), às 16h (de Brasília), para saber quem enfrenta na final da Copa.

Autor de dois gols diante da Croácia, o atacante Julián Álvarez segue em grande fase na Copa. Assim como Messi, o jovem de 22 anos comemorou a vaga na final.

"Senti uma sensação de merecimento por chegarmos à final, era o que nós queríamos. Agora vamos descansar para a final. É uma grande alegria para todos nós. Estamos contentes pelo que conseguimos", completou Álvarez.