Messi chora ao se despedir do Barcelona; Jogador confirmou 'conversa' com PSG

Eu não estava preparado. No ano passado, quando estourou a bagunça do burofax, eu sabia o que tinha a dizer. Mas este ano não. Estávamos convencidos de que íamos continuar aqui, em casa, era o que o que mais queríamos, sobretudo pela vida que tínhamos em Barcelona”.

"Não sei se vou conseguir falar. Nos últimos dias estive pensando e me perguntando o que poderia dizer. Eu estava bloqueado, ainda estou agora. Isso é muito difícil para mim depois de uma vida inteira. Eu não estava preparado”, disse em coletiva de imprensa com a presença de alguns jogadores.

Lionel Messi chorou ao se despedir oficialmente do Barcelona neste domingo (8). Ao que tudo indica, ele deve ser anunciado no PSG até terça-feira (10).

