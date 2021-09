Messi bate recorde de Pelé em vitória da Argentina sobre a Bolívia nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em noite espetacular de Lionel Messi, a Argentina venceu a Bolívia por 3 a 0 nesta quinta-feira (9), nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Jogando sob a presença de sua torcida, no Monumental de Núñez, o camisa 10, autor dos três gols, bateu o recorde de Pelé na artilharia por seleções sul-americanas, em jogos oficiais.

Ao balançar as redes aos 13 minutos do primeiro tempo e aos 18 e 42 do segundo, Messi sorriu à toa no decorrer da partida. Ele chegou aos 79 gols com a camisa da Argentina, deixando para trás o grande ídolo brasileiro Pelé, que tem 77 gols marcados em jogos oficiais pela seleção brasileira.

Com o resultado, a Argentina se isola ainda mais na segunda colocação das Eliminatórias, agora com 18 pontos, atrás apenas do Brasil. Já a Bolívia é a penúltima colocada, ainda com apenas seis pontos.

Os comandados de Scaloni voltam aos gramados nesta competição somente no dia 7 de outubro, quando visitarão o Paraguai. Já os comandados de César Farías terão duelo com o Equador no mesmo dia.