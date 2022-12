Messi aconselha Suárez a aceitar proposta de contratação do Grêmio

Rio de Janeiro/RJ - O centroavante Luís Suárez, que passa férias de Natal na casa do capitão da seleção argentina, Lionel Messi, em Rosário, foi aconselhado por Messi a aceitar a proposta do Grêmio, que está negociando sua vinda para o time gaúcho.

A informação foi passada pelo vice de Futebol do Grêmio, Paulo Caleffi, que teria ouvido de Suárez o conselho do amigo, sem citar o nome do capitão argentino.

As negociações para trazer o centroavante uruguaio para a equipe gaúcha estão avançando e, na sexta-feira, dia 23, houve uma segunda reunião. Apesar do aval de Messi, porém, não só o Grêmio quer Suárez. Há informação de que o Cruz Azul, do México, ofereceu o dobro do valor oferecido pelo tricolor gaúcho.