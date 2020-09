Mesmo com surto de Covid-19, Fluminense não vai pedir adiamento de jogo

O Fluminense, que vive surto da Covid-19 em ao menos nove jogadores do elenco, não deve pedir adiamento da partida contra o Coritiba, na segunda-feira (28), no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor anunciou que vai respeitar a decisão da CBF de não suspender partidas se um clube tiver no mínimo 13 jogadores aptos para entrar em campo.

Os nove jogadores do clube carioca que testaram positivo para a Covid-19 e tiveram resultados divulgados neste sábado (26) foram André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento.

Caso Flamengo

Diferente do Flu, o Flamengo pediu o adiamento do jogo deste domingo (27) contra o Palmeiras, em São Paulo, devido ao surto de Covid-19 no clube, porém não foi atendido pela CBF e nem pelo STJD, mas a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro atendeu pedido do Sindicato de Atletas do Rio e determinou a suspensão da partida. O rubro-negro possui mais de 30 casos de Covid-19, entre jogadores, comissão técnica e membros da diretoria.