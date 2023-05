Mesatenistas amazonenses compõe Seleção Brasileira de Tênis de Mesa no Paraguai

Manaus/AM - Ao demonstrar profissionalismo, os atletas amazonenses Joaquim Rodrigues, de 9 anos, e Argemiro Mory, de 12, fizeram parte da equipe que representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Tênis de Mesa, em Assunção, no Paraguai. Os medalhistas de prata contam com o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Projeto Voo Campeão, coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel)

“É um marco para a história ter dois atletas amazonenses convocados pela Seleção Brasileira representando o estado. Ver esses atletas tão jovens brilhando no esporte e poder incentivá-los a voos ainda mais altos é motivo de orgulho para o Amazonas”, destacou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Argemiro Mory, na categoria sub-13 e Joaquim Rodrigues, na categoria sub-11, foram vice-campeões em equipes, ambos conquistaram medalhas de prata. Na categoria de duplas, nas quartas de finais, Joaquim Rodrigues e sua dupla, em uma disputa emocionante, ponto a ponto, garantiram o segundo lugar perdendo para a equipe do Equador.

Para João Victor Rodrigues, pai do atleta Joaquim Rodrigues, é muito importante a participação de competições internacionais. "Sem o apoio com as passagens seria impossível, porque meu filho é da categoria sub 11 e não pode viajar sozinho”, comentou.

Próximos passos

O mesatenista Argemiro Mory se classificou para a semifinal que aconteceu no último domingo (14), conquistando mais uma medalha de prata, com o 2° lugar na categoria dupla masculina no Campeonato Sul-Americano.

Agora, segue para participar de mais dois Campeonatos Internacionais, o World Table Tennis (WTT) Youth Contender Asunción 2023, que acontece de 16 a 19 de maio, no Paraguai; E outro WTT Youth Contender Rosário 2023, na Argentina, do 22 ao dia 25 de maio.

(*) Com informações da assessoria