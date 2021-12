Mercedes retira queixa e decide não levar final da F1 à Justiça Desportiva

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - A Mercedes decidiu não seguir adiante com seu apelo à decisão dos comissários de negar o protesto feito pela equipe em relação às decisões tomadas pelo diretor de prova da Fórmula 1, Michael Masi, durante as voltas finais do Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Na prova que decidiu o mundial, Masi adotou um procedimento inédito, que acabou colocando Max Verstappen em posição de atacar Lewis Hamilton, que liderou toda a corrida, na última volta da prova, com pneus novos. O holandês passou o inglês e se sagrou campeão.

Com isso, o resultado está mantido. A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) já tinha se adiantado na quarta-feira (15) dizendo que vai analisar o que pode ser feito no regulamento para evitar uma situação similar no futuro.

Em comunicado divulgado nesta quinta (16), a equipe se coloca à disposição para ajudar a federação neste sentido. Há um trecho do comunicado, contudo, que chama a atenção, dizendo que a equipe vai responsabilizar a FIA pelo ocorrido, sem explicar exatamente como.

O campeonato de 2021 da F-1 foi um dos mais disputados da história, Verstappen e Hamilton chegaram empatados à última etapa, e o holandês acabou vencendo por oito pontos. A temporada também foi marcada por polêmicas que envolveram o diretor de prova, que acabou sendo um grande personagem na final.